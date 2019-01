Video - Emotionele fans de straat op voor vermiste spits

De 28-jarige Argentijn zat maandagavond in een privéjet die tijdens de vlucht van Nantes naar Cardiff van de radar verdween. Er is grote vrees dat het vliegtuig in zee is gestort. De zoektocht naar het vliegtuig werd dinsdagavond vanwege de duisternis gestaakt en gaat woensdag verder.

In het centrum van de Franse stad was een honderdtal supporters samengekomen om de aanvaller te eren. De naam van Sala werd veelvuldig gescandeerd. De aanvaller had afgelopen weekeinde voor twintig miljoen euro de overstap gemaakt van de Franse club naar Cardiff City.

Sala was na zijn presentatie van afgelopen weekeinde teruggekeerd naar Frankrijk om enkele zaken af te ronden en afscheid te nemen van zijn oude ploeggenoten.

Fans van Nantes eren Sala. Ⓒ AFP