AZ neemt Vitesse te grazen

De ploeg van trainer John van den Brom won dinsdagavond in eigen huis van Vitesse. De Alkmaarders hopen dit seizoen voor de vijfde keer het bekertoernooi als winnaar af te sluiten. In 2017 en 2018 ging het mis in de finale. Respectievelijke Vitesse en Feyenoord bleken in De Kuip te sterk.

De thuisploeg kwam in het gure AFAS Stadion in de veertigste minuut op voorsprong. Calvin Stengs werkte de bal in de bovenhoek. De assist kwam van vleugelverdediger Jonas Svensson.

Calvin Stengs jaagt de bal in de bovenhoek. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tweede helft forceerde AZ al snel een beslissing. De aanvoerder van de thuisploeg kwam oog in oog met Vitesse-doelman Eduardo te staan en trof doel via de binnenkant van de paal.

Woensdag en donderdag staat de rest van de kwartfinales op de rol. FC Twente stuit woensdag op Willem II. Een dag later neemt Feyenoord het thuis op tegen Fortuna Sittard. Ajax gaat diezelfde avond proberen sc Heerenveen deze keer wél te verslaan.