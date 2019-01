Geluidsfragment: spits angstig in vliegtuig

„Emiliano stuurde een vriend een bericht vanuit het vliegtuig en vertelde hem dat hij bang was. En dat als ze hem niet zouden vinden zijn vriend zou weten wat er zou zijn gebeurd”, aldus Rolan tegen 1010AM Radio.

Inmiddels is het bewuste geluidsfragement opgedoken. ,,Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, dan is het niet goed gegaan. Ik weet niet of iemand me hier kan vinden", zegt Sala tegen zijn vrienden via een audiobericht op WhatsApp.

De politie heeft de zoektocht naar de privé-jet waarin Sala zat dinsdag gestaakt. Het had vanwege de invallende duisternis geen zin om nog langer te speuren naar het toestel met daarin de nieuwe spits van Cardiff City. Woensdag gaat de zoekactie verder.

Het toestel was dinsdag op weg van Nantes naar Cardiff en had vermoedelijk twee inzittenden. Naast de 28-jarige Sala was dat de piloot.

In het centrum van Nantes kwam dinsdagavond een honderdtal supporters samen om de aanvaller te eren. De naam van Sala werd veelvuldig gescandeerd. De aanvaller had afgelopen weekeinde voor twintig miljoen euro de overstap gemaakt van de Franse club naar Cardiff City.

