PSG krijgt boete van een ton wegens racisme

De topclub wordt gestraft wegens racisme. Scouts van PSG hebben zich bij het aantrekken van jeugdspelers schuldig gemaakt aan het indelen naar etnische afkomst, stelt de bond na onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek richtte zich op de jaren 2013 tot 2018. Directeur Jean-Claude Blanc, sinds 2011 aan Paris Saint-Germain verbonden, is niet gestraft. Hij zou niet hebben geweten van het beleid van PSG, waarbij scouts werd opgedragen de spelers onder te brengen in de groepen 'Frans', 'Maghrebijns' (Noord-Afrikaans), 'Antilliaans' en 'Zwart-Afrikaans'. Volgens de Franse wet is het verboden om etnische gegevens van personen te verzamelen.

PSG concludeerde eerder zelf zich niet schuldig te hebben gemaakt aan racisme, al werd wel toegegeven dat het formulieren had gebruikt waarop gescoute spelers hun afkomst moesten aangeven. Blanc al had beloofd het selectieproces te reorganiseren.