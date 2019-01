Van den Brom geniet van winnend AZ

Na de overtuigende zege op FC Utrecht (3-0) in de competitie, plaatsten de Alkmaarders zich dinsdag voor de halve finale van het bekertoernooi. AZ versloeg Vitesse in de kwartfinales met 2-0.

„Ik heb genoten van mijn team. We zijn ergens mee bezig en dat gaat steeds beter”, zei Van den Brom voor de camera van FOX Sports. „Het was leuk om naar te kijken. Ik ben ook voetballiefhebber. Je moet fysiek in orde zijn maar ook voetballend vermogen hebben. Dat hadden we vandaag allebei.”

Calvin Stengs opende kort voor rust de score. Van den Brom was daar blij mee. „Als iemand zo’n doelpunt moet maken, dan is hij het wel. We weten waar hij vandaan komt”, aldus de coach over de aanvaller die in oktober na 14 maanden afwezigheid wegens een zware kruisbandblessure zijn rentree maakte.

