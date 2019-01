Barça betaalt 90 miljoen voor Frenkie de Jong

De Spanjaarden zijn bereid de door Ajax gevraagde transfersom te betalen. Waar de Franse kampioen afhaakte bij 75 miljoen euro, zou Barça volgens Spaanse bronnen bijna 90 miljoen euro overmaken aan Ajax.

Daarmee zou De Jong de duurste Nederlandse speler ooit worden en Virgil van Dijk aflossen. Voor de verdediger betaalde Liverpool 84,4 miljoen euro aan Southampton. Dit record gaat dus uit de boeken voor de spelbepalende middenvelder van Ajax.

Ook bij Manchester City en Juventus stond De Jong op de radar, maar zij vielen al in een eerder stadium af. De Italianen vonden de vraagprijs te gortig en City kan zich financieel geen grote uitgaven permitteren nu de UEFA in het kader van Financial Fair Play een boekenonderzoek doet bij de kampioen van Engeland.

Frenkie de Jong en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. Ⓒ Instagram