Barça staat op tegen oliedollars

Waar ’s werelds best geleide club Manchester United al moest afhaken in de afgelopen seizoenen (missers bij de grootste transfers), hebben FC Barcelona, Real Madrid en Juventus juist de aanval ingezet.

De twee topclubs van Spanje en de rijkste club uit de Serie A willen zich niet laten wegblazen door Qatari en Arabieren. Traditioneel maken zij al decennia de dienst uit in het Europese voetbal. Barça, Real en Juve hebben allen een grote historie. PSG en Manchester City kunnen alleen met extra geld proberen ook hun prijzenkast te vullen. En daarbij zijn ze allebei geobsedeerd door het winnen van de Champions League.

Wie de waarde van selecties bij de vijf grootste clubs van Europa vergelijkt met de rest van de topclubs in de grootste voetballanden, ziet dat het gevecht om de macht een miljardenstrijd is geworden.

FC Barcelona

Waarde selectie: 1,17 miljard

Sterspeler: Lionel Messi (160 miljoen)

Barcelona blijft constant investeren. Na Dembélé (105 miljoen) en Coutinho (140 miljoen) telt het nu dus een vermogen neer voor Frenkie de Jong.

Manchester City

Waarde selectie: 1,13 miljard

Sterspeler: Kevin De Bruyne (150 miljoen)

Manchester City is met handen en voeten gebonden aan de regels van Financial Fair Play, waardoor sinds deze winter geen grote uitgaven meer mogelijk lijken. De club heeft al te veel uitgegeven in de afgelopen jaren en kan dat niet langer onbestraft compenseren met honderden miljoenen van sjeik Mansour.

Real Madrid

Waarde selectie: 975 miljoen

Sterspeler: Raphael Varane (80 miljoen)

Real Madrid moet toezien wat er gebeurt als je een icoon verkoopt en geen nieuwe sterren hebt klaarstaan. Het verlies van Cristiano Ronaldo zorgt voor sportief verval. Ook Real moet weer Galacticos aantrekken, maar ziet ze allemaal weggekaapt worden door de concurrenten.

Juventus

Waarde selectie: 800 miljoen

Sterspeler: Cristiano Ronaldo (100 miljoen)

In Turijn heeft de komst van Ronaldo juist het tegenovergestelde effect. Een superster die het elftal extra glans geeft en Juventus in het spoor van de grootmachten houdt. Juventus had zelfs na de uitgaven voor Ronaldo nog 85 miljoen euro over voor Frenkie de Jong.

Paris St.-Germain

Waarde selectie: 900 miljoen

Sterspeler: Neymar (220 miljoen)

In Parijs willen de Qatari ten koste van alles de Champions League winnen. De Franse titel is een fluitje van een cent elk jaar.