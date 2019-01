Williams verprutst zege tegen Pliskova

In de derde set leek Williams af te stevenen op een afgetekende setwinst, maar bij 5-1 begon Pliskova aan een opmerkelijke inhaalrace. Williams kreeg in totaal vier matchpoints, een in de zevende game, en drie bij 5-4, maar Pliskova wist deze weg te werken. Vervolgens pakte ze de drie volgende games, waarbij Williams nog wel matchpoints wist te pareren. Bij de derde sloeg Williams in het net.

Karolina Pliskova is blij met een gewonnen punt. Ⓒ EPA

Bij haar eerste matchpoint klapte de linkervoet van Williams om en dat hinderde haar behoorlijk in de derde set. Bij winst had Williams kans gehad om haar 24e grandslamtitel te pakken.

Pliskova, als zevende geplaatst, moet in de halve finale aantreden tegen de Japanse Naomi Osaka. De 26-jarige Pliskova was eerder in Melbourne nooit verder gekomen dan de kwartfinales.