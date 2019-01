Elf miljoen euro van De Jong-transfer naar Brabant

De Tilburgers werken in de jeugdopleiding samen met de Waalwijkers, waardoor ook zij profiteren van de overgang van de Ajax-middenvelder naar Catalonië.

Bekijk ook: Barça betaalt 90 miljoen voor Frenkie de Jong

De Jong stroomde in 2005 in bij Willem II en maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van de Tricolores. In 2015 werd hij voor een klein bedrag overgenomen door Ajax, dat als bedankje Richairo Zivkovic, Lesly de Sa, Ruben Ligeon en Lucas Andersen verhuurde aan de Tilburgers.

Bekijk ook: Van Dijk afgetroefd door De Jong

Bekijk ook: Frenkie in voetsporen van Cruijff en De Boertjes

Door het doorverkooppercentage dat bij de transfer van De Jong werd bedongen, kan Willem II - ook dankzij de solidariteitsvergoeding - nu rekenen op een dikke zeven miljoen euro. RKC ontvangt ruim vier miljoen euro. Dat is voor de Waalwijkers meer dan een jaarbegroting.

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor het hele exclusieve verhaal over de aanstaande megatransfer van Frenkie de Jong:

Bekijk ook: Bizarre wending in bikkelhard gevecht om De Jong