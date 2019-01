Primeur voor Pouille in Melbourne

Hij rekende in de kwartfinales van de Australian Open af met de Canadees Milos Raonic in vier sets: 7-6 (4), 6-3, 6-7 (2) en 6-4.

Pouille was bij zijn voorgaande deelnames in Melbourne zelfs nooit verder gekomen dan de eerste ronde, maar dit jaar is de veelzijdige Fransman niet te stuiten. Hij weerstond het servicegeweld van Raonic en nam na een aarzelende start het initiatief over in de partij. De nummer 30 van de wereld had talrijke kansen om Raonic te breken en liet daarmee zien dat hij het beste van het spel had. Bij een stand van 5-4 in de vierde set benutte hij zijn derde matchpoint.

Pouille treft in de halve finale de winnaar van de kwartfinale tussen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic en de Japanner Kei Nishikori.