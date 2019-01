FC Twente-coach heeft impuls nodig

„Als we de race waarin we zitten willen volhouden, dan zullen we moeten handelen en zal er een aanvaller bij moeten komen. Zekhnini is een tijd uitgeschakeld en Oussama Assaidi is nog niet zover dat hij dat gat kan opvullen, dus er moet voorin echt wat bij”, aldus Pusic, die vanavond geen beroep kan doen op Assaidi, die afgelopen vrijdag als invaller zijn rentree in wedstrijdverband had gemaakt. „Hij heeft tijd nodig om zijn knie weer rustig te krijgen.”

Pusic erkent dat de prioriteit voor FC Twente bij de competitie ligt, maar zal niettemin zijn sterkste ploeg het veld insturen. „We gaan proberen er een echte wedstrijd van te maken. Willem II is favoriet, maar ik acht ons zeker niet kansloos. Bovendien verwachten we rond de 20.000 mensen en die willen we natuurlijk wat bieden.”

Bij Willem II ontbreken Jordens Peters en Donis Avdijaj door blessures. Nieuwelingen Vangelis Pavlidis en Mario Vrousai worden aan de aftrap verwacht. De Grieken maakten zaterdag als invallers hun debuut.