Zoektocht op zee naar voetballer hervat

Twee vliegtuigen zullen een deel van de zee afspeuren naar restanten van het eenmotorige toestel waarin Sala onderweg was van Nantes naar Cardiff. „We hebben een gebied op het oog waarvan we denken dat de kans het grootst is iets te vinden”, zei een woordvoerder van de politie.

De reddingsboten zijn woensdag weer uitgevaren. Ⓒ EPA

Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude club FC Nantes en vloog in de avond naar zijn nieuwe club Cardiff City. Die club uit Wales legde 20 miljoen euro neer voor de 28-jarige spits. Hij was de duurste clubaankoop ooit. Het toestel verdween ter hoogte van de Kanaaleilanden van de radar. Een zoektocht met helikopters en boten leverde dinsdag niets op.

Argentijnse media publiceerden een geluidsfragment dat Sala vlak voor de crash nog zou hebben gestuurd naar familie. De voetballer zegt daarin dat hij doodsbang is. „We zitten in een vliegtuig dat op het punt staat neer te storten. Als er over anderhalf uur geen nieuws is van mij, weet ik niet of iemand me komt zoeken.”