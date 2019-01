Ronaldo aangepakt vanwege ongepaste foto

De Portugese vedette van Juventus plaatste op Twitter een foto van zichzelf in een privé-jet en dat was tegen het zere been van onder anderen Gary Lineker.

„Dit is niet de juist dag voor zo’n foto”, aldus de Engelse oud-voetballer, tegenwoordig presentator van het vermaarde BBC-programma Match of the Day.

Van Emiliano Sala ontbreekt nog steeds ieder spoor. Ⓒ EPA

Bekijk ook: Ronaldo akkoord met boete van 19 miljoen euro

Lineker doelde op het feit dat eerder op de dag bekend werd dat Cardiff City-aanwist Emiliano Sala spoorloos is, nadat hij met een privé-vliegtuigje in het water van de Noordzee was gestort. De miljoenenspits is nog steeds niet gevonden.

Bekijk ook: Zoektocht op zee naar voetballer hervat

De bewuste foto van Cristiano Ronaldo. Ⓒ Twitter

„Ik vermoed dat Ronaldo niet op de hoogte was van het ongeluk, maar misschien had iemand hem moeten inlichten.” Het bericht van Lineker werd ruim 12.500 keer geretweet en bijna 75.000 keer geliket.