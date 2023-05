Wijnaldum knokt zich met AS Roma naar Europa League-finale tegen vaste klant Sevilla

De Romeinen hadden toen de zege gepakt dankzij een goal van Edoardo Bove. Zodoende kon AS Roma in Duitsland zijn beproefde receptuur uit de kast halen. Het was zelden op de vijandelijke helft te vinden en probeerde het spel van de tegenstander zoveel mogelijk uit zijn spel te halen.

Leverkusen - met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis - dwong desondanks flink wat doelpogingen af, maar Rui Patricio was niet voor een gat te vangen. Zo plaatste Roma, waar Georginio Wijnaldum na rust inviel, zich nipt voor de finale van de Europa League.

Vaste klant Sevilla weer naar finale

Daarin wacht Sevilla. De club maakt nog altijd kans op de vijfde Europa League-winst in negen jaar. De Spanjaarden rekenden op eigen veld na verlenging af met Juventus (2-1) en treffen AS Roma in de finale. Erik Lamela maakte koppend de winnende treffer.

Invaller Dusan Vlahovic had in de 65e minuut de score geopend voor Juventus, Suso maakte 6 minuten later gelijk met een schitterend schot. Vorige week werd het in Turijn 1-1.

Danny Makkelie floot de wedstrijd in Sevilla en gaf Sevilla-speler Marcos Acuña vlak voor tijd zijn tweede gele kaart. Verdediger Karim Rekik viel daarna nog in.

Fiorentina tegenstander van West Ham in finale Conference League

Fiorentina is de tegenstander van West Ham United in de finale van de Conference League. De Italianen rekenden in Zwitserland na verlenging met 3-1 af met FC Basel. Het eerste duel in Italië was in 2-1 voor de Zwitsers geëindigd.

De Argentijn Nicolás González scoorde in reguliere speeltijd twee keer voor Fiorentina, Zeki Amdouni had daartussendoor voor de gelijkmaker gezorgd. De Tsjech Antonin Barak maakte in de blessuretijd van de verlenging de beslissende 3-1.

Wouter Burger, voormalig speler van Feyenoord, werd in de verlenging gewisseld bij Basel. De 22-jarige Burger speelt sinds 2021 in Zwitserland.

De finale is op 7 juni in Praag.