Column Wim Kieft: ’Geen enkele garantie voor beterschap bij Ajax’

Door Wim Kieft

Feyenoord is koploper van de Eredivisie. Er overheerst een soort van tevredenheid in De Kuip. Vreemd als je beseft dat ze maar twee punten voorstaan op AZ, vier op PSV en vijf op Ajax. Daarbij liet Feyenoord met een gelijkspel tegen Ajax en FC Twente vier punten liggen. Terwijl de ploeg beide keren de bovenliggende partij was.