Delegatie Barça op weg naar Amsterdam voor De Jong

Het gaat om voorzitter Josep Maria Bartomeu, bestuursvoorzitter Óscar Grau en directeur Pep Segura. Het drietal wil de transfer - ondanks het bekerduel met Sevilla van woensdagavond - zo snel mogelijk afronden en dus lijkt niets een deal meer in de weg te staan. Technisch directeur Eric Abidal is wel in Barcelona achtergebleven.

Zoals Telesport woensdagochtend meldde, hebben Ajax en Barça al overeenstemming bereikt over de transfersom. De afgesproken 90 miljoen euro is op meerdere vlakken een bijzonder bedrag. Het is goed voor zowel een landelijk- als een clubrecord.

