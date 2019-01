Nishikori zet deur open voor Djokovic

De Japanner, die in de voorgaande vier partijen drie keer een vijfsetter speelde, liet in de tweede set weten te veel last van een blessure te hebben. Hij werd tijdens de wedstrijd al behandeld.

Djokovic leidde in de partij met 6-1, 4-1. De Serviër speelt in de halve finale tegen de Fransman Lucas Pouille.