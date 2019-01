Robben vindt Frenkie ’slimme jongen’

„Ja, lastig. Het is altijd een persoonlijke keuze”, stelde de aanvaller van Bayern München in gesprek met Radio538 op de vraag wat hij zelf zou doen als hij in de voeten van de Ajacied zou staan.

„Het enige wat ik bij dit soort keuzes belangrijk vind als je zo jong bent, is dat je min of meer de garantie hebt dat je gaat spelen. Dat je een belangrijke speler wordt bij een club en dat je niet op de bank belandt.”

Of De Jong bij FC Barcelona direct in de basis staat, durft Robben niet stellig te beweren. „Maar zoals hij op mij overkomt, is die jongen slim genoeg en wordt hij ook goed begeleid. Hij moet lekker blijven voetballen en zich blijven doorontwikkelen.”

Arjen Robben deed tijdens het Champions League-duel in München wel mee, maar toen was Frenkie de Jong geblesseerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Over het transferbedrag van 90 miljoen euro moet De Jong niet te veel nadenken, adviseert Robben. „ Dit zijn gewoon de gekke bedragen die tegenwoordig in het voetbal rondgaan. Bayern betaalde destijds 36 miljoen euro voor mij, geloof ik. Dat was toen reusachtig veel. Maar je moet er niet te veel stil bij staan. Natuurlijk zorgt het voor een bepaalde druk, maar er is altijd druk, want die leg je jezelf op, je wil altijd presteren bij een nieuwe club. Aan dat bedrag kan die jongen ook niets doen.”

Over zijn eigen toekomst kon Robben nog weinig kwijt. „Het ligt nog open. Ik weet het echt nog niet. Ik wil eerst fit worden, daarna beslis ik wat ik volgend jaar ga doen.”

Robben, die woensdag zijn 35e verjaardag viert, kampt momenteel met een blessure. „Met mijn bovenbeen gaat het al stukken beter nu. Ik maak goede stappen, heb maandag even buiten getraind en hoop binnenkort weer met de groep mee te doen. Dan zullen de wedstrijden snel volgen.”

