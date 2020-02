Poels vanuit besmette UAE-Tour: ’Hoop dat we naar huis kunnen’

„Het is hier wel klaar nu ja”, liet de Limburger van Bahrain-Merida opgesloten in het hotel weten. Eerder op de dag had de Sloveen Tadej Pogacar nog beslag gelegd op de zege in de vijfde rit, de Brit Adam Yates behield zijn leiderspositie. Team Jumbo-Visma, met onder anderen Dylan Groenewegen, zit eveneens vast in het hotel, evenals Wilco Kelderman en viervoudig Tour-winnaar Chris Froome.

Bekijk ook: Wielerronde van de Emiraten stopgezet wegens coronavirus

Iedereen zal vrijdag getest worden op het virus, dat momenteel de wereld in zijn greep houdt. „Het is balen dat er sportwedstrijden worden afgelast, maar de gezondheid van mensen staat nu op het spel. Het belangrijkste is dat er een oplossing komt voor dit virus. Morgen weten we hier meer. Ik hoop dat we zaterdag naar huis kunnen”, zei Poels.