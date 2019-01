Ajax laat fans wél toe bij laatste training Klassieker

De Amsterdamse supporters mogen echter niet de gehele sessie bijwonen. Zaterdag wordt om 10:30 uur begonnen op het hoofdveld van De Toekomst, maar het tweede gedeelte wordt op een ander veld achter gesloten deuren afgewerkt.

Ajax maakt in een bericht op de eigen website duidelijk dat het tijdens de training absoluut verboden is om vuurwerk af te steken.

De laatste training voor het uitduel met Ajax, in oktober vorig jaar, was wel openbaar. Ⓒ ANP

Feyenoord traint de gehele week besloten op complex 1908. In het verleden werd de laatste training voor De Klassieker altijd afgewerkt in een goedgevulde Kuip, maar daar ziet de club inmiddels van af.

De Rotterdammers treden woensdagavond in bekerverband eerst nog aan tegen Fortuna Sittard, dat eerder dit seizoen in De Kuip nog met 0-2 te sterk was voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

Ajax neemt het donderdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen sc Heerenveen. Een herhaling van het competitietreffen van afgelopen zondag, dat de Amsterdammers twee punten kostte. De Friezen sloegen in blessuretijd toe via Kik Pierie: 4-4. Bij een overwinning hadden Erik ten Hag en zijn spelers de koppositie gepakt.