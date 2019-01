Tennisbond stelt ’reizende coach’ aan

De oud-coach van onder anderen Carla Suarez, Marta Marrero en Arantxa Rus zal meereizen met de Nederlandse toptennissters naar de toernooien in de profcircuits van de WTA en de ITF. Zijn begeleiding moet ertoe leiden dat meer tennissters tot de wereldtop gaan behoren.

De aanstelling van Kok past in het plan van technisch directeur van de KNLTB Jacco Eltingh. Hij wil over tien tot twaalf jaar acht Nederlandse tennissers (mannen en vrouwen) in de top 100 van de wereld. Op dit moment zijn het alleen Kiki Bertens en Robin Haase.

„Om de doorstroom te bevorderen hebben we meer begeleiding nodig. Ik ben dan ook erg blij dat een ervaren coach als Ralph zich bij ons aansluit. Hij weet wat er voor nodig is om de top 100 te halen.”

Kok werkt al ruim 23 jaar als tenniscoach in het WTA en ITF-circuit bij de profs en junioren. Hij was actief als coach op meer dan vijftig grandslamtoernooien. Zijn beste resultaat haalde hij in 2000 op Roland Garros met de Spaans Marrero; zij haalde de kwartfinale.