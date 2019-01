De Boer: ’Stengs moet nog door ballotagecommissie’

De twee raakten direct aan de praat, aangezien de flegmatieke AZ-aanvaller tegenwoordig een relatie heeft met Beau de Boer, de dochter van Frank en dus het nichtje van Ronald.

„Ja, tegenwoordig is Ronald inderdaad familie”, stelde Stengs met een glimlach, waarop De Boer met een grapje reageerde. „Rustig aan, hè. Je moet nog door de ballotagecommissie. Maar als je zo blijft scoren, gaat het de goede kant op.”

Stengs is inmiddels weer helemaal terug, nadat hij ruim een jaar aan de kant stond met een zware knieblessure. Zaterdag was hij ook al trefzeker in het duel met FC Utrecht (2-0 zege). „Ja, dat is lekker voor het vertrouwen. Hopelijk vallen er nu steeds meer.”