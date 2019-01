Barça-aankoop heeft Messi heel wat uit te leggen

FC Barcelona-aankoop Kevin-Prince Boateng lijkt gezien zijn activiteiten op sociale media een duidelijke voorkeur te hebben en heeft tijdens zijn eerste training waarschijnlijk heel wat uit te leggen aan de Argentijnse vedette van de Blaugranas.

De Ghanese middenvelder bombardeerde Ronaldo afgelopen zomer tijdens het WK voetbal in Rusland tot beste voetballer ooit. Op de dag van het duel tussen Spanje en Portugal (3-3) plaatste Boateng een foto van Ronaldo, die twee keer had gescoord, met daarbij de tekst: „De beste.”

Maar Boateng is in het verleden óók lyrisch over Messi geweest. „Ronaldo is de beste van de wereld. Maar dat komt ook doordat Messi buitenaards is”, stelde hij ooit.

Boateng is door FC Barcelona voor een half jaar gehuurd van het Italiaanse Sassuolo. De Catalanen hebben bovendien een optie tot koop bedongen. Voor om en nabij de acht miljoen euro kunnen ze de 31-jarige Ghanees overnemen.

Kevin-Prince Boateng tijdens zijn presentatie. Ⓒ AFP