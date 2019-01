Volleybalsters op EK weer tegen Azerbeidzjan

Oranje won zilver op het vorige EK in 2017. Azerbeidzjan was daar de tegenstander in de halve finales. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won met 3-2.

Het EK van 2019 is voor het eerst verdeeld over vier landen en er doen ook voor het eerst 24 landen mee. Turkije (Ankara), Polen (Lodz), Hongarije (Boedapest) en Slowakije (Bratislava) doen gezamenlijk de organisatie. Het Nederlands team speelt de poulewedstrijden in Boedapest. Het toernooi duurt van 23 augustus tot en met 8 september.

De top 4 van iedere poule plaatst zich voor de achtste finales.