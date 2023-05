Oranje-pitcher Kenley Jansen in illuster rijtje na uitgooien 400e wedstrijd

Hij is pas de zevende pitcher met minimaal 400 ’saves’ in de MLB. De Panamees Mariano Rivera, de legendarische closer van de New York Yankees, heeft het record in handen met maar liefst 652 binnengehaalde zeges.

„Het is surrealistisch en gek”, zei Jansen na de wedstrijd. „Vandaag kan ik zeggen dat ik de zevende ben die deze mijlpaal heeft bereikt. Dit motiveert om te blijven streven naar meer.”

Jansen kreeg van zijn ploeggenoten als cadeau een basgitaar met daarin het getal 400 gegraveerd. „Misschien ga ik er één keer op spelen, maar daarna hang ik deze gitaar als souvenir thuis aan de muur.”