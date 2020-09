Donderwolken boven Ineos van titelverdediger Egan Bernal

Titelverdediger Egan Bernal, met in zijn wiel geletruidrager Julian Alaphilippe, heeft het zwaar in de eerste dagen van de Tour. Ⓒ FOTO EPA

ORCIÈRES - Het kraakt en het piept bij Ineos-Grenadiers deze Tour de France, waarin de Britse formatie op jacht is naar de achtste eindzege in negen edities. Vooralsnog wekt het geen moment de indruk dat die er gaat komen. Tijdens deze moeizame start, waarin het schaduwkopman Pavel Sivakov al kan wegstrepen voor het podium, was de eerste aankomst bergop ook geen reden tot een feestje. Titelverdediger Egan Bernal kon maar net aanklampen bij het sensationele Jumbo-Visma. Reserve-captain van Ineos, Richard Carapaz, verloor wel 28 tellen.