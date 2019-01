De Graafschap huurt aanvaller Benschop

Benschop verhuisde in 2012 van AZ naar Stade Brest in Frankrijk en werd daarna verhuurd aan Fortuna Düsseldorf. In 2015 nam Hannover’96 de spits over en in 2018 ging hij naar FC Ingolstadt.

,,Met Charlison halen wij een ervaren spits binnen'', laat manager voetbalzaken Peter Hofstede weten. ,,Hij speelde ruim 265 wedstrijden in het betaald voetbal, waarvan ruim 75 wedstrijden in de eredivisie. Tevens heeft hij tien wedstrijden in de Europa League in de benen.''

De Graafschap staat in de eredivisie op de laatste plaats. De 'Superboeren' spelen zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior, dat één punt meer heeft.