Ajax maakt vertrek Frenkie de Jong wereldkundig

De Jong (21) maakt het huidige seizoen in Amsterdam af en wordt per 1 juli 2019 getransfereerd. De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2022 onder contract bij Ajax.

Ajax ontvangt voor De Jong een bedrag van sowieso 86 miljoen euro.

De delegatie van FC Barcelona zette vandaag in Amsterdam de puntjes op de i. Ⓒ Telegraaf

Met zijn transfer treedt De Jong toe tot een illuster rijtje met spelers die eerder rechtstreeks de overstap maakten van Ajax naar FC Barcelona. Johan Cruijff, Johan Neeskens, Richard Witschge, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Jasper Cillessen gingen De Jong voor.

De Jong begon zijn loopbaan in het betaalde voetbal bij Willem II. In augustus 2013 tekende hij bij de Tilburgse eredivisieclub zijn eerste profcontract.

De technisch begaafde middenvelder debuteerde in mei 2015 in de eredivisie. In de zomer van dat jaar legde Ajax hem vast, maar werd hij nog wel een half seizoen uitgeleend aan Willem II.

De Jong maakte het seizoen 2015-2016 af bij Jong Ajax waarna de toenmalige trainer Peter Bosz hem naar de A-selectie haalde. Daarna rees zijn ster snel in Nederland en daarbuiten.