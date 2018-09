Uitslaande brand dreigt bij Ajax

Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Kan Ajax het door Davinson Sanchez aangewakkerde binnenbrandje nog blussen of wordt het een uitslaande brand? De Colombiaan is vertrokken dankzij een gisteravond bereikt akkoord tussen Tottenham Hotspur en Ajax, waarbij de Amsterdammers in twee etappes (35 miljoen + 10 miljoen) aan het recordtransferbedrag van 45 miljoen euro komen.