Donderdag besluit over verder zoeken Sala

Het vliegtuigje waarin de twee van Frankrijk naar Wales vlogen verdween maandagavond boven zee van de radar.

„Na een intensieve zoektocht waarbij we gebruikmaakten van meerdere vliegtuigen en een reddingsboot hebben we geen spoor van het vermiste toestel gevonden”, meldde de politie.

John Fitzgerald, die leiding geeft aan de zoektocht, zei eerder al dat er geen hoop meer is op de redding van Sala.

De Argentijn Sala had maandag afscheid genomen van zijn oude club FC Nantes en vloog in de avond naar zijn nieuwe club Cardiff City. Die club uit Wales legde 20 miljoen euro neer voor de 28-jarige spits. Hij is de duurste clubaankoop ooit.