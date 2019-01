De Jong: ’PSG was een topkeuze geweest’

De Ajacied benadrukte dat PSG de laatset weken heel ver was gegaan om hem vast te leggen. ,,Die mensen hebben er alles aan gedaan om me te halen. Er loopt een goede trainer en PSG beschikt over een jong talentvol team. De Franse competitie is misschien iets minder sterk, maar het voordeel van een transfer naar PSG zou zijn geweest dat ik daar de meeste garantie op speeltijd had gekregen en dus ook kon groeien.’’

De eerlijkheid gebood De Jong te bekennen dat hij uiteindelijk op zijn gevoel is afgegaan. ,,Toen de belangstelling van Barcelona eind vorige week zo serieus werd, heb ik voor mijn droom gekozen. Dit ondanks het feit dat ik de trainer nog niet heb gesproken. Ik ben daar ook nog niet geweest. Dat ik niet voor PSG heb gekozen maar voor Barca, komt puur omdat het Barca is.’’

