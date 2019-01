Frenkie de Jong: ’Niet naar Barça om naar Messi te kijken’

„Ik kan me nu niet voorstellen om samen met Messi op het veld te staan”, aldus De Jong. „Dat komt later. Natuurlijk is hij voor mij de beste van de wereld en kijk ik ernaar uit met hem te spelen als teamgenoot.”

Toch ziet De Jong zichzelf niet om een handtekening bedelen. „Ik ga dadelijk niet in Barca rondlopen om alleen maar naar Messi te kijken, maar juist met hem samen te voetballen. Dat is ook een droom die uitkomt. Tot dusver heb ik nog nooit met hem op het veld gestaan.”

Focus weer op Ajax

„Ajax achterlaten met prijzen wordt komende maanden het belangrijkste”, vervolgt De Jong. „Met deze transfer wordt de honger bij mij alleen maar groter om hier een hoofdprijs te winnen. Ik hunker er net zo naar als ieder ander bij Ajaxd. Er moeten prijzen gewonnen worden nu bij Ajax, moeten.