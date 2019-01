Frenkie de Jong in contact met Suarez

,,Slaag ik bij Barcelona, dan ga ik daar waarschijnlijk nooit meer weg. Je speelt daar bij het beste team, je hebt eigenlijk het ultieme in het voetbal. En het is daar nog een topklimaat ook.’’

De Jong heeft inmiddels contact gehad met twee van zijn toekomstige ploeggenoten. ,,Ik heb Luis Suarez een Appje gestuurd en Jasper Cillessen gebeld. Met die laatste heb ik bij Oranje ook al over een mogelijke transfer gesproken. Luis bood aan om me overal mee te helpen. Dat zei Jasper ook.’’

Beide spelers hebben geen druk op hem uitgeoefend, benadrukte De Jong. ,,Nee, ik ben door niemand benaderd om me over te halen. Wel hebben die twee me gefeliciteerd met de overgang. Dat geldt ook voor al mijn ploeggenoten bij Ajax.’’

,,Barcelona heeft het beeld geschetst dat ik basisspeler ga worden’’, vervolgde De Jong. ,,Aanvankelijk denk je: Barcelona? Daar spelen zoveel goede middenvelders, daar kom ik nooit tussen. Maar de mensen bij Barcelona gaven me het gevoel dat ik meer dan genoeg aan spelen zal toekomen. Een basisplaats kan niemand je natuurlijk verzekeren. Je moet wel bewijzen dat je in het elftal thuishoort.’’

De Jong is voorgespiegeld dat hij op het Catalaanse middenveld samen met Sergio Busquets kan spelen. ,,Hij is de beste verdedigende middenvelder van de wereld en onomstreden’’, aldus De Jong. ,,Ik maak me geen illusie dat ik hem eruit speel. Daarom richt ik me op de twee andere posities. Ik zie mezelf iets meer als Xavi. Meer een spelmaker dan als een type-Iniesta, een eindfasespeler met een eindpass. Een afmaker. Voor die laatste positie zie ik bij mezelf nog verbeterpunten.’’

Zijn ambities stak De Jong woensdag niet onder stoelen of banken. ,,Ik ga naar Barcelona om basisspeler te worden.’’