Overmars: ’Blij dat deze soap is afgelopen’

„Ik ben blij dat deze soap is afgelopen”, zegt Overmars bij AjaxTV. „Het sluimert maar door, en we moeten als Ajax gewoon de focus op de wedstrijden houden. Frenkie kan het goed van zich afzetten, maar vindt het ook fijn dat er een streep onder dit verhaal staat. Morgenavond spelen we voor de beker tegen Heerenveen. Dan ben ik deze transfer al lang weer vergeten.”

Voor Ajax was De Jong onhoudbaar. „Natuurlijk houden we goede spelers graag nog een jaartje langer, maar dat is in dit geval niet realistisch. Alle topclubs hebben contact met ons gelegd”, aldus Overmars. Uiteindelijk viel de keuze op de Catalanen, die 86 miljoen euro betalen. „Barcelona heeft zich de laatste weken hevig in de strijd gemengd.”

„Ik ben blij dat hij voor Barcelona tekent. Ik hoop dat hij het fantastisch doet, want dat is ook weer goed voor Ajax”, vervolgt de oud-international. „Het is belangrijk dat hij daar slaagt, dan ziet men dat een speler van Ajax van toegevoegde waarde is voor Barcelona.”

Miljoenen voor Willem II en RKC

Overmars verwacht dat Ajax er een hoop supporters in het zuiden bij heeft. Willem II en RKC, waar De Jong de jeugdopleiding doorliep, mogen 15% van de transfersom verdelen. „Ajax heeft het heel netjes gedaan richting Willem II en RKC. Zij zullen blij verrast zijn. Het is goed dat er geld naar die clubs gaat zodat zij hun club ook op een goed niveau kunnen houden. Ik hoop dat het geld ook naar de jeugdopleiding gaat. Voorlopig kunnen die jeugdtrainers wel in dienst nemen.”