Taylor legt ’Barney’ weer op de pijnbank

The Power nam woensdagavond voor de derde keer op een rij Raymond van Barneveld te grazen. In Den Bosch nam Taylor zijn eeuwige rivaal met 6-2 te grazen. Eerder klopte de Engelsman ’Barney’ deze week zondagavond en dinsdagavond al met respectievelijk 11-5 en 9-2 in legs.

Taylor en Van Barneveld troffen elkaar drie keer in het kader van het demonstratie-evenement, Kings of Darts. „Er staat geen druk op me. Dat is wel fijn. Als ik verlies, dan verlies ik. Als ik win, dan in ik. Het publiek was fantastisch hier”, sprak Taylor in Den Bosch.

Van Barneveld genoot woensdagavond ondanks zijn nederlaag in de hoofdstad van Brabant. „Dit was de leukste van de drie ontmoetingen. Dit zag er het beste uit. De derde en de vijfde leg had ik moeten pakken. Nu wordt het toch afgetekend 6-2”, aldus de 51-jarige Hagenaar.

