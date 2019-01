’Frenkie-miljoenen enorme boost voor Willem II’

De Jong voetbalde in de gezamenlijke jeugdopleiding van Willem II en RKC. Met de transfer van de middenvelder naar Ajax in 2015 werd een doorverkooppercentage van 15% bedongen, waarvan 60% ten goede komt aan Willem II. Door de gigantische transfersom van 86 miljoen euro incasseren de Tilburgers 7,7 miljoen euro.

„We gaan afwachten wat de club ermee gaat doen”, reageerde Koster tegenover FOX Sports. „Ik denk dat het een enorme boost kan zijn voor de club. Niet alleen voetbaltechnisch, maar ook organisatorisch kan de club er veel voordeel van hebben.”

Marc Overmars is blij dat Willem II en RKC meeprofiteren van de deal. „Het is goed dat er geld naar die clubs gaat zodat zij hun club ook op een goed niveau kunnen houden”, aldus de directeur voetbalzaken van Amsterdammers bij AjaxTV. „Ik hoop dat het geld naar de jeugdopleiding gaat. Voorlopig kun je die jeugdtrainers wel in dienst nemen.”