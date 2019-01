FC Twente boos op Willem II-supporters

Willem II-fans Ⓒ Hollandse Hoogte

FC Twente is niet te spreken over het gedrag van fans van Willem II die in de bekerwedstrijd sterretjes in het vak van Enschedese supporters gooiden. „FC Twente is onplezierig verrast door deze ’sfeeractie’. Een gevaarlijk incident waarbij er zich zover bekend gelukkig geen ongelukken hebben voorgedaan”, schrijft de eerstedivisieclub op de website.