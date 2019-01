Van Persie staat op bij Feyenoord

Na de recente zeperd van de Rotterdammers in de Eredivisie tegen de Limburgers (0-2 nederlaag) was de ploeg van Giovanni van Bronckhorst vastbesloten om deze keer wel af te rekenen met Fortuna. Ook woensdagavond was dat zeker geen makkelijke aangelegenheid. Al liep Feyenoord in de slotfase wel weg bij de gasten.

De openingsgoal in De Kuip kwam op naam van Robin van Persie. De 35-jarige spits had geen enkele moeite om een voorzet van Jeremiah St. Juste tegen de touwen te schieten.

Robin van Persie heeft de score geopend. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tweede helft kwamen de gasten na een minuut op tien op vrije wijze langszij. De Amerikaanse spits Andrija Novakovich kapte Jan-Arie van der Heijden zonder moeite uit en verschalkte Feyenoord-goalie Kenneth Vermeer.

In de 68e minuut kwamen de Rotterdammers opnieuw op voorsprong. Kai Heerings maakte hands in het zestienmetergebied. Serdar Gözübüyük floot voor een strafschop. Na naarstig overleg in het VAR-centrum in Zeist hoefde de arbiter niet naar de beelden te kijken. Van Persie benutte vol overtuiging de toegekende penalty.

Sven van Beek zorgde tien minuten voor tijd voor de derde treffer. Steven Berghuis knalde vanaf elf meter de tweede strafschop van Feyenoord erin, nadat Sam Larsson was neergelegd.

Het was een opsteker voor Feyenoord richting de clash met Ajax, komende zondag in De Kuip. Afgelopen zaterdag bleek PEC Zwolle in de Eredivsie nog te sterk voor de ploeg van Van Bronckhorst: 3-1.

Drie van de vier halvefinalisten van het bekertoernooi zijn nu bekend. Willem II won eerder op woensdagavond met 2-3 van FC Twente, terwijl AZ al afrekende met Vitesse: 2-0. Ajax neemt het donderdagavond in de kwartfinales op tegen sc Heerenveen.