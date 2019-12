Megaklus in Gelredome gestart na gevecht Rico Verhoeven en Badr Hari

In de Gelredome is na de partij vrijwel nmiddellijk begonnen met het afbouwen van het decor, wat ongeveer twaalf uur in beslag zal nemen.

De crewleden, die drie dagen bezig waren met het opbouwen, moeten stevig doorwerken, aangezien Vitesse - de vaste bespeler van het stadion - het kalenderjaar zondag afsluit met een thuisduel met VVV-Venlo. De aftrap van het Eredivisie-duel is om 16.45 uur.

In totaal moeten zo’n 32 vrachtwagenladingen aan spullen worden afgevoerd, waaronder 632 lampen, 96 speakers, 14 grote LED-schermen en 32 kilometer aan kabels.

Speciaal voor de vechters werden de afgelopen dagen zo’n 2000 flesjes water en 200 kilogram aan appels klaargelegd, evenals 240 kilo aan ijsblokjes.

