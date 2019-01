AC Milan haalt Piatek als opvolger Higuaín

Woensdagochtend werd de Poolse spits medisch gekeurd en in de avond tekende hij een contract tot medio 2023. Milan betaalt naar verluidt ongeveer 35 miljoen euro (exclusief bonussen).

Genoa maakt in een half jaar een winst van ruim 30 miljoen euro. De Italiaanse club pikte Piatek in juli 2018 op uit Polen. Cracovia ontving ongeveer 4,5 miljoen euro. Bij Genoa was Piatek direct van grote waarde. In de eerste acht competitieduels scoorde de Pool in alle wedstrijden. In totaal maakte hij dit seizoen dertien treffers in de Serie A.

Piatek moet Higuaín doen vergeten. De Argentijnse goalgetter werd woensdagavond gepresenteerd bij Chelsea. „Ik ben erg blij, dit is een unieke kans”, zegt Higuaín op de clubsite. „Ik wilde al heel lang naar de Premier League, maar de kans deed zich nooit voor. Chelsea is een fantastische club. Hopelijk kan ik hier prijzen winnen.”

Bij Chelsea wordt Higuaín herenigd met trainer Maurizio Sarri. Bij Napoli speelde hij één jaar onder de oefenmeester. „Sarri heeft het beste in mij naar boven gehaald. Dat seizoen was fantastisch, en dat kwam voor een groot deel door hem. Ik hoop weer op dat niveau te komen.”