Sporting in finale ondanks misser Dost

De huidige nummer vier van de Portugese competitie versloeg nummer drie Sporting Braga via strafschoppen: 4-3. Na de reguliere speeltijd was de stand 1-1. Bas Dost viel bij Sporting Portugal in de 69e minuut in. In de noodzakelijke reeks miste hij de eerste strafschop.

FC Porto plaatste zich eerder voor de eindstrijd dankzij een zege bij Benfica (1-3). De finale van de Portugese League Cup is komende zaterdag.