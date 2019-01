Eijer: ’Gözübüyük had moeten kijken’

Kai Heerings maakte na ruim een uur spelen hands in het zestienmetergebied. Gözübüyük floot voor een strafschop. Na naarstig overleg in het VAR-centrum in Zeist hoefde de arbiter niet naar de beelden te kijken.

„Als hij was gaan kijken, was hij tot een andere beslissing gekomen”, zei Eijer na afloop bij FOX Sports. „Op het moment zelf zag ik het niet, maar nu heb ik de beelden gezien en vind ik het discutabel. De bal stuitert tegen Heerings hand.”

Van Persie benutte vol overtuiging de toegekende penalty, waarna Feyenoord de wedstrijd naar zich toetrok. „Daarna knakte er wat bij ons”, aldus Eijer.