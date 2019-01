Barça faalt zonder Messi

De eerste wedstrijd tegen Sevilla in de kwartfinales eindigde in een nederlaag van 2-0. De treffers van de thuisploeg kwamen op naam Pablo Sarabia en Wissam Ben Yedder. Barça-doelman Jasper Cillessen kon er niets aan doen.

Lionel Messi ontbrak bij de bezoekers. De Argentijnse sterspeler kreeg rust. Aanwinst Kevin-Prince Boateng maakte zijn debuut bij Barcelona. Sevilla trad aan met Quincy Promes in het basisteam. Hij gaf de assist bij de openingstreffer. Maximilian Wöber (ex-Ajax) bleef op de bank.

De return in Camp Nou is volgende week woensdag. Beide ploegen speelden vorig seizoen in de finale van de Copa del Rey ook tegen elkaar. Barça won destijds met 5-0. Real Madrid speelt donderdag thuis tegen FC Girona.