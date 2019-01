Neymar in tranen na enkelblessure

De Braziliaanse sterspeler van Paris Saint-Germain raakte in de bekerwedstrijd tegen Racing Strasbourg (2-0) na een uur geblesseerd aan zijn enkel. Hij kreeg er een trap tegen waarna hij zijn rechterenkel leek te verdraaien. Neymar had veel pijn en vroeg zelf om een wissel. Met tranen in zijn ogen verliet hij strompelend het veld.

PSG speelt over drie weken in de Champions League tegen Manchester United. De spelbepalende middenvelder Marco Verratti is momenteel door een enkelblessure bij PSG al uitgeschakeld. Het wegvallen van Neymar zou een zware domper zijn voor de Franse topploeg.

Paris SG versloeg Strasbourg dankzij treffers van Edinson Cavani en Angel Di Maria.