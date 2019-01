De Jong ’slachtoffer’overvaltactiek Barça

Vorige zomer paste de Spaanse kampioen deze overvaltactiek ook toe bij het binnenhalen van de Braziliaanse aanvaller Malcolm van Bordeaux.

AS Roma was nagenoeg akkoord met de Franse werkgever en de speler, waarmee FC Barcelona was afgetroefd. De deal zou in Rome worden beklonken, maar op de avond dat Malcolm naar de Italiaanse hoofdstad zou vliegen, verhoogde Barça het bod op de Braziliaan van 11 tot 41 miljoen euro.

Malcolm viert een doelpunt voor de Catalanen. Ⓒ AFP

Directeur Monchi weigerde mee te doen aan de door Bordeaux gestarte ’veiling’ en dus vertrok de oud-speler van Corinthians bij het scheiden van de markt naar Catalonië in plaats van Italië.

Zo’n ’kaping’ lukt niet altijd, want Liverpool hield z’n poot stijf in de zomer van 2017 toen FC Barcelona op het allerlaatste moment in de transferwindow Philippe Coutinho wilde ophalen als vervanger voor de voor 222 miljoen euro aan Paris Saint-Germain verkochte Neymar. In januari 2018 verkaste de Braziliaan alsnog naar Barcelona.

