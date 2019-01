Frenkie de Jong maakt ook Koeman blij

Frenkie de Jong en bondscoach Ronald Koeman. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Even na zessen gisteravond dook de topdelegatie van FC Barcelona het taxibusje in en vertrok van het ArenA-dek op weg naar Schiphol. Uitermate verguld, hoewel voorzitter Josep Maria Bartomeu, bestuursvoorzitter Oscar Grau en directeur Pep Segura de hoofdprijs voor een half jaar achterlieten in de Johan Cruijff ArenA. „Een geweldige speler, eentje die voor jaren bij ons in Barcelona en bij Oranje aan de top gaat spelen”, jubelde Bartomeu.