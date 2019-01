Transfer Frenkie de Jong: Alles op een rij

Ook bij Willem II en RKC rinkelt de kasssa. Dankzij een doorverkooppercentage ontvangen de clubs vele miljoenen. Willem II-trainer Adrie Koster denkt dat het een enorme boost kan betekenen voor de Tilburgers.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is vooral blij dat de roerige periode ten einde is. „Het sluimert maar door..”

FC Barcelona kwam er snel uit met Ajax. „ Dat maakt wel indruk, ze gaven er direct een paar klappen op”, aldus De Jong.

Als het aan De Jong ligt, slijt hij de rest van zijn carrière in Camp Nou.

De Jong wil niet de toerist uithangen in Barcelona.

Het had weinig gescheeld of De Jong was speler geweest van Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad had hij meer garantie op speeltijd. „Dat ik niet voor PSG heb gekozen maar voor Barca, komt puur omdat het Barça is.’’

FC Barcelona kondigde De Jong aan met een ronkende tekst: ’Een nieuwe artiest komt eraan’

Ook Formule 1-coureur Max Verstappen is blij voor De Jong.

Arjen Robben noemt De Jong een slimme jongen. „Hij moet lekker blijven voetballen en zich blijven doorontwikkelen.”

Zelfs de beurskoers van Ajax steeg woensdag naar recordhoogte. De voetbalclub is daardoor €285 miljoen waard op de Amsterdamse beurs.

Vanaf komende zomer is Virgil van Dijk niet langer de duurste Nederlandse voetballer.

De Jong treedt toe tot een illuster rijtje met spelers die eerder rechtstreeks de overstap maakten van Ajax naar FC Barcelona.

Met de handtekening van De Jong staat Barça op tegen de oliedollars van Manchester City en Paris Saint-Germain.

Waar De Jong aanvankelijk op weg leek naar Paris Saint-Germain, kreeg de transfer woensdag een bizarre wending. FC Barcelona meldde zich en was bereid om aan alle (financiële) eisen te voldoen.

