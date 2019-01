Harden haalt hard uit namens Houston Rockets

De 29-jarige vedette van Houston Rockets gooide in Madison Square Garden tegen New York Knicks liefst 61 punten bij elkaar, een clubrecord. Harden, die ook nog eens vijftien rebounds pakte, bezorgde de Rockets daarmee ook weer een overwinning: 114-110.

De Amerikaan, ook bekend vanwege zijn indrukwekkende baard, heeft nu in 21 wedstrijden op rij minstens 30 punten gemaakt. Zo'n lange serie wist in het verleden alleen de illustere Wilt Chamberlain drie keer neer te zetten. Het record staat op 65 wedstrijden op rij, uit het seizoen 1961-1962.

De Rockets keken in New York met nog 20 seconden op de klok nog tegen een achterstand aan, maar dankzij een driepunter van Eric Gordon en een dunk van uitblinker Harden pakte de uitploeg de winst. Met 61 punten evenaarde hij Kobe Bryant, die in 2009 namens LA Lakers ook 61 punten wist te maken tegen de Knicks in Madison Square Garden.