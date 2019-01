Osaka na 13 zeges op een rij ook in finale Australian Open

De 21-jarige Osaka, die begin september op de US Open haar eerste grandslamtitel pakte en inmiddels 13 grandslampartijen ongeslagen is, versloeg Karolina Pliskova uit Tsjechië in de Rod Laver Arena in drie sets: 6-2, 4-6, 6-4.

De Japanse nummer vier van de wereld neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen Petra Kvitova, een landgenote van Pliskova. De Tsjechische maakte in de halve finale een einde aan het sprookje van de Amerikaanse Danielle Collins en haar Nederlandse coach Stijn de Gier.

In de eindstrijd staat niet alleen een grandslamtitel op het spel, maar ook de eerste plaats op de wereldranglijst. De winnares neemt de koppositie over van Simona Halep.