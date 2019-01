Van der Wiel vertrekt na ruzie met trainer

„Toronto, je was mijn thuis. Ik was heel blij dat ik eindelijk zo'n plek had gevonden. Het eerste jaar was er een met ups en downs, maar eindelijk had ik weer plezier in het voetbal. Ik kon niet wachten om het nieuwe jaar te beginnen, maar helaas komt er vanwege een geschil met de trainersstaf geen tweede seizoen”, aldus de inmiddels 30-jarige rechtsback, die in 2010 met Oranje nog de WK-finale speelde.

Van der Wiel geeft in zijn bericht op Instagram een korte verklaring over de reden van de ruzie. „Ik wil gewoon winnen en doe daar alles voor, ongeacht wat de consequenties zijn. Ik denk dat die mentaliteit een beetje te veel was voor hen. Ze hebben besloten dat ze me dit seizoen niet meer nodig hebben. Teamgenoten en fans: ik ga jullie missen.”

Van der Wiel maakte in 2007 zijn debuut voor Ajax. Na periodes bij Paris Saint-Germain, Fenerbahçe en Cagliari belandde hij vorig jaar bij het Canadese Toronto FC. In totaal speelde hij 46 interlands.